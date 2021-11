Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schaden verursacht und abgehauen

Jena (ots)

Durch einen Zeugen konnte am Donnerstagvormittag eine Unfallflucht in der Heinrich-Heine-Straße beobachtet werden. Ein VW-Caddy parkte quer zur Fahrbahn in einer Parkbucht. Als der Fahrzeugführer diese verlassen wollte und dabei rückwärts mit seinem Fahrzeug rangierte, übersah er den hinter ihm geparkten Ford und kollidierte leicht mit diesem. Anschließend verließ der Caddy-Fahrer pflichtwidrig den Unfallort in unbekannte Richtung. Durch den Zeugenhinweis konnte der Verursacher im Nachgang ausfindig gemacht werden. An beiden Fahrzeugen entstand durch den Zusammenstoß leichter Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell