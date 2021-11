Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Baum kollidiert

Weimar (ots)

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der L1054 zwischen Weimar und dem Abzweig Buchenwald ein Verkehrsunfall, bei dem ein 83-jähriger Mann schwer verletzt wurde. In einer Rechtskurve kam der Mann in seinem Peugeot von der Fahrbahn ab. Er überfuhr die Leitplanke und ein Verkehrszeichen bevor er mit einem Baum kollidierte und zum Stehen kam.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell