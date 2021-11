Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Ein Seat-Fahrer parkte gegen 20:25 Uhr mit seinem Fahrzeug ordnungs- gemäß am Burgplatz. Ein aus Richtung Kegelplatz kommender Toyota- fahrer wollte an dem parkenden Pkw vorbeifahren, schätzte jedoch den Abstand falsch ein und kollidierte mit dem Fahrzeug. An beiden Pkw entstand Sachschaden. Das Fahrzeug des Verursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

