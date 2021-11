Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfallflucht

Weimar (ots)

Am 22.11.2021 gegen 18:50 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Damaschkestraße ein Verkehrsunfall unter Betei- ligung von zwei Pkw. Der bislang unbekannte Fahrer eines VW Golf parkte hier rückwärts aus und stieß hierbei gegen einen hinter seinem Fahrzeug stehenden Ford Fiesta. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Am Ford entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Den Fahrer des Golf, dessen Kennzeichen bekannt ist, erwartet nun ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht.

