Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hochwertiges E-Bike aufgefunden

Jena (ots)

Am Samstagnachmittag wurde durch Einsatzkräfte der Polizei im Bereich des Friedensberges in Jena ein nicht angeschlossenes Ebike aufgefunden. Es handelt sich um ein rot/schwarzes Fahrrad der Marke Merida. Da das Fahrrad sehr hochwertig ist und in der Nähe kein Besitzer ausgemacht werden konnte, wurde es sichergestellt und kann durch den rechtmäßigen Eigentümer bei der Polizei Jena gegen Vorlage eines Eigentumsnachweises abgeholt werden.

