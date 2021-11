Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verletzte Radfahrerin

Jena (ots)

Eine 36-jährige E-Bikefahrerin war am Mittwochvormittag auf dem Radweg der Tatzendpromenade in Richtung Zentrum unterwegs. Ein33-jähriger Fahrer eines Pkw Audi wollte von der Friedrich-Körner-Straße nach rechts auf die Tatzendpromenade auffahren. Hierbei übersah der Mann die Radlerin und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei verletzte sich die frau leicht und wurde zur weiteren medizinischen Betreuung in ein Krankenhaus gebracht.

