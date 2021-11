Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Garagentor als Leinwand missbraucht

Jena (ots)

An einem Garagentor in der Thomas-Mann-Straße in Jena ließen sich Unbekannte in der Nacht vom vergangenen Samstag zu Sonntag "künstlerisch" aus und beschmierten das Tor mit hellblauer Farbe. Der Eigentümer meldete dies am Montag der Polizei. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise zu möglichen Tätern, welche den Schriftzug anbrachten, liegen aktuell noch nicht vor.

