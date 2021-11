Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Gegenverkehr kollidiert

Weimar (ots)

Zwischen Mellingen und Oettern kam es am Montagmittag zu einem Unfall. Die Fahrerin eines Fords kollidierte mit einem ihr entgegenkommenden Honda. Glücklicherweise wurden lediglich die beiden Außenspiegel der Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen. Beide Fahrer gaben an, dass der jeweils andere die Fahrbahn zu weit mittig befuhr.

