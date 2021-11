Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Fahrrad gestürzt

Weimar (ots)

Schwere Verletzungen zog sich am Montagvormittag ein 84-jähriger Mann zu, als er mit seinem Fahrrad stürzte. Der Mann befuhr den Radweg neben der Butteltstedter Straße in Richtung Schöndorf. Aus noch ungeklärter Ursache kamm er zu Fall. Bei dem Sturz verletzte sich der Rentner an Hand und Gesicht. Zur ärztlichen Versorgung wurde er ins Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell