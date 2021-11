Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unter Drogen im Straßenverkehr unterwegs

Apolda (ots)

Am 15.11.2021, gegen 22:45 Uhr wurde in der Blumenstraße in Apolda eine 22jährige Frau mit einem Pkw Fiat fahrend im öffentlichen Straßenverkehr festgestellt, welche einer Kontrolle unterzogen wurde. Hier stellte sich heraus, dass sie das Fahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel führte. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamine. Im Anschluss wurde im Robert-Koch-Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt.

