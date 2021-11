Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Raubstraftat in Bad Sulza - Wer kennt den Täter?

Jena/ Weimarer Land (ots)

Am 11.11.2021 um 17:30 Uhr betrat eine männliche Person einen Hofladen in der Straße Stadtmühle in Bad Sulza und forderte, unter Vorhalten eines pistolenähnlichen Gegenstandes, die Herausgabe von Bargeld. Dieser Forderung wurde jedoch nicht entsprochen und der Täter verließ den Laden ohne Beute in unbekannte Richtung. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

60 - 70 Jahre alt 1,70 m groß schlanke Statur blaue Jacke, möglicherweise eine Regenjacke weiße / graue Haare führte einen weißen Stoffbeutel mit sich im Gesicht eine Stoffmaske, blau / weiß gestreift, verwaschen

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, sucht nach Zeugen und fragt, wer kennt diesen Mann? Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Täter direkt oder dem nahen Umfeld von Bad Sulza stammt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Jena unter der Telefonnummer 03641/81 2464.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell