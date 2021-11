Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ungefährlicher Kleinbrand

Apolda (ots)

Gegen 00:15 Uhr teilte ein aufmerksamer Anwohner der Polizei mit, dass es in der Parkstraße in Apolda brennen würde. Hier sei Pappe, welche an den dortigen Mülltonnen abgelagert war, offenbar angezündet worden. Die sofort eingesetzte Streife konnte schließlich feststellen, dass sich der Sachverhalt so bestätigte. Ein kleiner Haufen Müll würde brennen, aber keine Gefahr darstellen. Der Kleinbrand konnte durch die Kammeraden der Freiwilligen Feuerwehr schnell gelöscht werden. Weiterer Schaden entstand nicht.

