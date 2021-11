Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Abwasserrohre gestohlen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Die Arbeiter der Baustelle in Wonnitz mussten am Montagmorgen unfreiwillig einen Stopp einlegen. Unbekannte haben über das Wochenende eine Palette Abwasserrohre entwendet. Nicht nur, dass nun auf Ersatz gewartet werden muss, der Firma ist dadurch ein Schaden in 4-stelliger Höhe entstanden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell