Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brand

Weimar (ots)

Zu einem Brand kam es in der vergangenen Nacht in der Heinrich-Jäde-Straße. Gegen 23:30 Uhr geriet ein Restmüllhaufen auf der Rückseite des im Bau befindlichen Mehrfamilienhauses in Brand. Auf dem Haufen befanden sich neben Müll auch Holzreste. Durch das sich ausbreitende Feuer wurde zum Glück lediglich Rasen versengt, bevor der Brand durch die informierte Feuerwehr gelöscht wurde. Gegenwärtig kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Personen, die zur fraglichen Zeit Beobachtungen gemacht haben, welche mit dem Brand in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich bei der Polizei Weimar zu melden. Tel. 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de.

