Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebe erwischt

Weimar (ots)

Den Mitarbeitern eines Supermarktes in Blankenhain gingen am Montagabend vier Ladendiebe ins Netz. Die Männer, die gemeinsam unterwegs waren, hatten jeder mit Waren im Wert von etwa 25 Euro versucht, den Laden zu verlassen. Nach Hinweisen wird nunmehr eruiert, ob die vier auch für einen Diebstahl in der vergangenen Woche in Betracht kommen.

