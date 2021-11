Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unmut an fremdem Eigentum ausgelassen

Jena (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte ihrem Frust über das Corona-Virus Luft gemacht. Völlig unangemessen waren jedoch die Wahl des Mediums und die Art und Weise des Frustabbaus. Der oder die Täter beschmierten den Eingangsbereich des Sporthallenkomplexes Lobeda-West, in der Karl-Marx-Allee, mit neon-roter Farbe. Über eine Fläche von 1,60 m x 7,20 m kritzelten der oder die Täter "3G ohne uns!" auf die Pflastersteine. Nicht nur, dass ein Schaden in 3-stelliger Höhe verursacht wurde, es laufen täglich auch viele Kinder und Jugendliche daran vorbei. Vorbildwirkung sieht anders aus!

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell