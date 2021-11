Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl

Einbruch

Weimar (ots)

In der Zeit vom 30.10.2021, 13:00 Uhr bis zum 31.10.2021, 15:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum Gelände des Hauses der Republik am Theaterplatz. Dort hebelten sie eine Verbindungstür zwischen Baustelle und den Kellerräumen auf und entwendeten Getränke im Wert von 200 Euro. Der Schaden am Türrahmen beläuft sich ebenfalls auf 200 Euro. Der oder die Täter entkamen unerkannt.

