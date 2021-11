Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl

Weimar (ots)

In der Zeit vom 29.10.2021, 19:00 Uhr bis zum 31.10.2021, 17:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Gelände in Umpferstedt, Am Sonnenberge. Hier hatte der Besitzer eines VW-Multivan sein Fahrzeug geparkt. Die Täter brachen das Schloß der Fahrertür auf und gelangten so in den Innenraum. Dort entwendeten sie fast die komplette Innenausstattung, bis auf das Autoradio. Es wurden Lenkrad, Tacho, Lautsprecher, die Türverkleidungen sowie die Außenspiegel abgebaut. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Schaden beläuft sich auf über 8.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell