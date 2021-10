Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Gaststätte

Crossen an der Elster (ots)

Am Samstag gegen 02:00 Uhr wurden Nachbarn auf Grund von Lärm auf einen Einbruch in eine Gaststätte in Crossen an der Elster aufmerksam. Hierbei nahmen sie mindestens zwei unbekannte Täter wahr, welche mit einem weißen Kleintransporter vor der Gaststätte standen und gerade einen Zigarettenautomaten verladen wollten. Als die Täter angesprochen wurden, flüchteten sie mit dem Fahrzeug. Im Vorfeld hatten die Diebe die Gaststätte gewaltsam geöffnet und den Automaten demontiert.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang weitere Zeugen, welche Angaben zu den weißen Kleintransporter im Bereich Crossen machen können. Hinweise bitte an die Polizei Saale-Holzland unter der Telefonnummer 036428-640 (Stadtroda) bzw. 036691-750 (Eisenberg) oder über das Hinweisportal der Thüringer Polizei im Internet.

