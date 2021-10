Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Jugendlicher randaliert in Innenstadt

Eisenberg (ots)

Am Freitagabend randalierte ein 17 jähriger Jugendlicher im Steinweg in Eisenberg. Hier wirkte er gegen ein Fahrzeug und wollte dessen Außenspiegel abtreten. Als die Fahrzeugnutzer in Ansprachen, rannte der junge Mann in Richtung Markt weg und wurde hier durch eine Polizeistreife angetroffen. Der 17 Jährige war stark alkoholisiert und derart aggressiv, sodass er in Gewahrsam genommen werden sollte. Hiergegen wehrte er sich und bedrohte zudem die Polizeibeamten. Nachdem der polizeibekannte Jugendliche gebändigt werden konnte, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Später konnte er in die Obhut seines Vaters übergeben werden.

