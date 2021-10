Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfallflucht in Großobringen

Weimar (ots)

Vermutlich von Freitag auf Samstag ereignete sich in der Ortslage Großobringen ein Verkehrsunfall. Hierbei fuhr der Verursacher, wobei es sich wahrscheinlich um ein größeres Fahrzeug handelt, vom Dorfzentrum in Richtung Weimar. Am Ortsausgang überfuhr er dabei eine Verkehrsinsel und riss die darauf befindlichen Verkehrsschilder aus der Verankerung. Anschließend setzte er seine Fahrt fort. Vor Ort konnten Spuren gesichert werden. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Weimar zu melden.

