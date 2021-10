Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gleich mehrere Anzeigen auf Grund des Genusses von Rauschmitteln

Weimar (ots)

Am Freitag meldete ein 31-Jähriger einen Streit mit einer 30-Jährigen Bekannten, die seine Wohnung nicht verlassen wollte und erbat Hilfe der Polizei. Vor Ort hatte die 30-Jährige die Wohnung bereits verlassen, jedoch schilderte der Mitteiler auch von der jungen Frau geschlagen worden zu sein. In der Folge sollten die Personalien der Frau aufgenommen werden, wogegen sie sich mit Widerstand, Drohungen und Beleidigungen versuchte zur Wehr zu setzen. Der Grund für ihre aggressive Haltung war schnell gefunden. Sie schaffte beim Alkoholtest fast zwei Promille und auch ein Drogentest verlief positiv. Nachdem sie ärztlich begutachtet wurde, wurde die Täterin an ihrer Wohnanschrift entlassen. Sie erwarten nun mehrere Anzeigen.

