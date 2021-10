Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermeintlicher Bankmitarbeiter betrügt am Telefon

Weimar (ots)

Bereits am Freitagabend meldete sich bei einer 60-jährigen Frau aus Weimar ein angeblicher Bankmitarbeiter ihrer Hausbank. Dieser Anruf wurde via Email angekündigt und sollte zu einer Verifizierung des Kontos und Überprüfung der technischen Geräte der 60-Jährigen dienen. Hierbei erweckte der Mitarbeiter einen vertrauensvollen und professionellen Eindruck, sodass die Geschädigte den Anweisungen Folge leistete und im Endeffekt auch TANs am Telefon durchgab. Kurze Zeit nach Beendigung des Gesprächs musste die Geschädigte jedoch feststellen, dass unberechtigter Weise knapp 10000 Euro von ihrem Konto abgebucht wurden.

