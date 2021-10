Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schwer von Begriff

Jena (ots)

Schwer von Begriff war ein Mann am Donnerstagnachmittag in einem Supermarkt in der Marktstraße. Trotz bestehendem Hausverbot betrat der Mann das Geschäft. Auch nach mehrfacher Ermahnung und Aufforderung die Filiale zu verlassen, ignorierte der Mann die Mitarbeiter. Irgendwann kam er dem Wunsch der Marktführung dann aber doch nach und hinterließ sogar noch ein "Abschiedsgeschenk". Beim Verlassen des Supermarktes beschädigte der Mann nicht nur einen Werbeaufsteller vor dem Geschäft, sondern auch eine Diebstahlssicherung im Eingangsbereich und verursachte so einen Sachschaden von über 500 Euro.

