Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Apolda

Jena (ots)

Diebstahl

In der Kleingartenanlage Goethesiedlung in Apolda kam es in der Zeit vom 20.10.2021 bis 21.10.2021 zu einem Einbruch in eine Gartenlaube nebst Geräteschuppen. Unbekannte Täter entwendeten einen Stichsägenkoffer und einen Akkubohrschraubenkoffer. Der Schaden beträgt insgesamt ca. 430,00 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell