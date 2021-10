Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrunken mit Pkw abgehauen

Weimar (ots)

Einer 59-Jährigen musste am Freitag eine Blutprobe entnommen werden, da sie zuvor einen Verkehrsunfall verursacht hatte. Die Frau stieß gegen 18 Uhr Uhr in der Buttelstedter Straße an einer Engstelle mit einem ihr entgegenkommenden Pkw zusammen, so dass an beiden Außenspiegeln Schäden entstanden. Statt sich um die Schadenregulierung zu kümmern, fuhr sie einfach weiter und entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Der Grund des Entfernens konnte durch die Beamten schnell ermittelt werden. Die Frau war mit 1,84 Promille nicht unerheblich alkoholisiert. Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und des Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol wurden eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt.

