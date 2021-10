Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Apolda

Jena (ots)

Fahrerflucht

Eine Fahrerflucht nach einem Verkehrsunfall ereignete sich am 13.10.2021, 13.55 Uhr, in Auerstedt, Bad Sulzaer Straße. Eine 42jährige Fahrerin eines PKW befuhr die Bad Sulzaer Straße stadteinwärts. Der unbekannte Fahrer war im Begegnungsverkehr stadtauswärts unterwegs. An einer Engstelle im Bereich Untergasse begegneten sich die beiden Pkw und es kam zum Zusammenstoß der Außenspiegel. Es entstand Sachschaden. Der Fahrer entfernte sich unerkannt vom Unfallort.

