Polizei Köln

POL-K: 210806-4-K Zeugensuche nach Straßenraub im Inneren Grüngürtel

Köln (ots)

Am späten Donnerstagabend (5. August) haben zwei Unbekannte einen Kölner (49) im Inneren Grüngürtel auf dem Paula-Kleinmann-Weg angegriffen und beraubt. Der Überfallene war auf dem Fuß/Radweg von der Luxemburger Straße aus in Richtung der UniMensa unterwegs, als sich die Unbekannten dem 49-Jährigen in den Weg stellten und die Herausgabe seines Handys forderten. Als sich der Geschädigte weigerte, brachten ihn die Tatverdächtigen zu Boden und zogen ihm sein Portemonnaie aus der Hosentasche. Mit ihrer Beute rannten die Männer über die Wiese in Richtung Norden davon.

Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort der Unbekannten nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. Einer hat dunkle Haare und trug zur Tatzeit einen roten Pullover. Sein Komplize war dunkel gekleidet. (cs/rr)

