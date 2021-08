Polizei Köln

POL-K: 210806-3-K Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer nach Sturz im Krankenhaus - schwerste Kopfverletzungen

Köln (ots)

Am Donnerstagmorgen (5. August) ist ein mutmaßlich alkoholisierter 29-Jähriger nach einem Sturz mit einem E-Scooter mit schwersten Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Zeugenaussagen zufolge, war der 29-Jährige gegen 8 Uhr mit dem E-Scooter in Köln-Deutz auf dem Kennedy-Ufer unterwegs. Er soll ohne Fremdeinwirkung plötzlich ins Straucheln geraten sein und nach einer abrupten Lenkbewegung gestürzt sein. Infolge des Aufschlags mit dem Kopf auf den Asphalt war der 29-Jährige zunächst nicht ansprechbar. (as/cs)

