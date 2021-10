Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Apolda

Jena (ots)

Auffahrunfall

Am 13.10.2021 gegen 10.57 Uhr ereignete sich am Fußgängerüberweg am Kantplatz in Apolda ein Verkehrsunfall. Ein 57jähriger Mann hielt mit seinem Pkw verkehrsbedingt. Eine 28jährige Frau übersah dies und fuhr auf. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 500,00 Euro.

