Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nach Besuch in der Therme kam der Besuch bei der Polizei

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 58-Jähriger wurde nach seinem Besuch in einer Therme in Bad Klosterlausnitz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Zuvor ging bei der Polizei die Mitteilung ein, dass der Mann augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stehen soll. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp ein Promille. Nachdem die Anschlussmaßnahmen realisiert und die Anzeige erstattet wurde, konnte der Mann an seinem Wohnwagen aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen werden.

