Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zu spät reagiert

Jena (ots)

Ein Auffahrunfall ereignete sich am Montagnachmittag in der Erlanger Allee. Ein Audi und ein VW befuhren die Erlanger Allee in Richtung Stadtrodaer Straße. An einer Ampel musste der Audi verkehrsbedingt halten. Der dahinterfahrende VW-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Audi auf. Durch die Kollision wurde der VW-Fahrer leicht verletzt und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell