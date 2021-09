Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: "Aufgebockt"

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Aufgebockt wurde am Wochenende ein Pkw in Kahla. Bei dem Fahrzeug, welches auf einem Gelände abgestellt wurde, haben Unbekannte im Zeitraum des vergangenen Wochenendes alle Räder entwendet. Diese wurden von dem VW abmontiert und der Pkw in der Folge aufgebockt. Der Beuteschaden wird auf knapp 4000 Euro geschätzt. Hinweise zu den Tätern liegen aktuell noch nicht vor.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell