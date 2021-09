Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Telefonzelle beschädigt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Unbekannte haben an einer Schule in Stadtroda eine Telefonzelle beschädigt. Wie eine Zeugin am Montagmorgen mitteilte, haben Unbekannte mit einem Ast die Scheibe mutwillig eingeschlagen und diese dadurch komplett zerstört. Durch die eingesetzten Kräfte wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

