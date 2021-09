Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Am

26.09.2021 gegen 02:30 Uhr befuhr eine junge Frau mit ihrem Freund die Buttelstedter Straße in Schwerstedt. In einer Rechtskurve kam ihnen laut eigenen Angaben ein Pkw mit Fernlicht entgegen und die Fahrerin wurde nach Angaben des Pärchens geblendet. In der weiteren Folge, kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und auf einer Wiese zum Stillstand. Der Atemalkohol der Frau betrug 0,45 Promille. Im Verlauf der Befragung änderte sie ihre Angaben und gab an, ihr Freund sei gefahren und habe sie zu dieser Falschaussage gedrängt. Der Atemalkoholwert des Freundes betrug 1,43 Promille. Sowohl bei der Frau als auch bei ihrem Lebensgefährten wurde eine Blutentnahme angeordnet. Wer letztendlich wirklich der Fahrzeugführer war, wird die Untersuchung des Pkw ergeben. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro.

