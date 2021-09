Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: flüchtiger PKW nach Unfall in Jena gestellt

Jena (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden erneut mehrere Fahrzeugführer trotz erheblicher Alkoholisierung im Straßenverkehr festgestellt. Insgesamt leitete die Polizei Jena vier Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

Neben Fahrrädern und E-Scootern fiel der Polizei am Sonntagmorgen gegen 02.00 Uhr in der Winzerlaer Straße ein ganz besonderer PKW auf. An dem VW fehlten scheinbar als Folge eines zurückliegenden Unfalls zwei komplette Reifen. Bei dem 52-jährigen Fahrzeugführer konnte in der Folge ein Atemalkoholwert von 1,62 Promille festgestellt werden. Der Führerschein des Beschuldigten wurde beschlagnahmt. Ferner wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung sowie der unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell