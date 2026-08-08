LPI-GTH: mehrere Gartenlauben aufgebrochen

Ilmenau (ots) - Am Freitagnachmittag gegen 18:00 Uhr fuhr ein 19-jähriger Audi-Fahrer hinter einem Sattelzug in der Friedrich-Ebert-Straße. An der Ampelanlage bremste der Sattelzug, was der dahinter Fahrende zu spät bemerkte und auf den Auflieger auffuhr. Hierbei wurde der Audi so beschädigt, das dieser später abgeschleppt werden musste. Allerdings fuhr der bislang unbekannte Sattelzug nach dem Aufprall einfach weiter, sodass hier eine Unfallflucht durch die ...

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