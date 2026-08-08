LPI-GTH: mehrere Gartenlauben aufgebrochen
Ilmenau (ots)
Am Wochenende wurde die Polizei gleich zu mehreren aufgebrochenen Gartenlauben gerufen. So wurden an der Kleingartenanlage Erholung in der Bücheloher Straße in mehrere Lauben als auch in einem Garten am Ilmtalradweg eingebrochen und zumeist nur Lebensmittel verzehrt und entwendet. Aus einem Garten wurde weiterhin ein E-Scooter mitgenommen. Die Polizei hat in diesem Zusammenhang mehrere Anzeigen aufgenommen und entsprechende Spuren gesichert. (ef)
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http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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