LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

Gotha (ots) - Heute Morgen wurde die Harjesstraße aufgrund eines Verkehrsunfalles temporär halbseitig gesperrt. Eine 51-jährige Fahrerin eines Toyota fuhr von einer Grundstückseinfahrt in Richtung Dr.-Troch-Straße auf die Fahrbahn auf. Dabei kollidierte die Fahrzeugführerin mit einer auf der Straße befindlichen 68-jährigen Fahrerin eines Mitsubishi. Durch den Zusammenstoß kam der Mitsubishi von der Straße ab und kollidierte mit einem Ausstellungsfahrzeug eines ...

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