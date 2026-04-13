LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis
Ilmenau (ots)
Heute, gegen 13.45 Uhr wurde ein 20-jähriger Fahrer eines Multicar einer Verkehrskontrolle in Manebach unterzogen. Wie sich herausstellte, war das Fahrzeug nicht versichert. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Verfahren gegen den 20-Jährigen eingeleitet. (jd)
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