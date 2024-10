LPI-GTH: Einbruch in Tankstelle

Gotha (ots) - Unbekannte Täter drangen in der Nacht zum 06.10.2024 gegen 01:00 Uhr gewaltsam in einen Einkaufsmarkt in der Oststraße ein. Hier entwendeten sie eine Vielzahl an Zigarettenschachteln sowie an hochwertigen Spirituosen. Die Täter verließen unerkannt gegen 03:30 Uhr den Tatort. Der Gesamtwert betrug circa 10.000 Euro. Die Täter verursachten einen Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise, ...

