Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter berauschenden Substanzen

Gotha/Tonna (Landkreis Gotha) (ots)

Am heutigen Vormittag kontrollierten Beamte der Gothaer Polizei den 49 Jahre alten Fahrer eines VW in der Gleichenstraße in Gotha. Es zeigte sich, dass der Mann anscheinend unter dem Einfluss von Opiaten stand. In den Mittagsstunden stoppten die Beamten einen Peugeot in der Ortslage Tonna. Auf dem Fahrersitz saß ein 25 Jahre alte Mann, der ebenfalls offenbar unter Drogen stand. In dem Fall reagierte der Test auf Amphetamine bzw. Methamphetamine. Mit beiden Betroffenen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sie erwartet jetzt ein Verfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell