Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Grillwagen - Zeugenaufruf

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

In der Nacht vom letzten Donnerstag zum Freitag brachen Unbekannte in einen mobilen Verkaufsstand ein. Dieser stand auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Straße Am Stadtweg. Der oder die Täter entwendeten Wurstwaren und Getränke im Gesamtwert von über 150 Euro. Der Schaden am Verkaufsstand beläuft sich auf einen zweistelligen Betrag. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schwerem Diebstahl eingeleitet und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können (Bezugsnummer 0173599/2024, Telefonnummer 03691 - 261124). (mwi)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell