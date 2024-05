Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sprengung eines Geldautomaten- Zeugensuche

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Nacht wurde ein Geldausgabeautomat einer Bankfiliale in der Hauptstraße angegriffen (ots: http://presseportal.de/blaulicht/pm/126721/5785029). Aufgrund der starken Beschädigung des Gebäudes wurde unter anderem ein Statiker in die Ermittlungen einbezogen. Es ist davon auszugehen, dass die Statik des Gebäudes infolge der Sprengung nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe eines mittleren sechsstelligen Eurobetrages. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen, welche im Zusammenhang mit der Tat stehen, getätigt haben. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0131539/2024) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell