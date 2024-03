Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Senior mit dem Rad gestürzt- Passanten leisten Erste Hilfe

Eisenach (ots)

Passanten haben gestern Abend in Ramsborn einen gestürzten Radfahrer auf einem Wirtschaftsweg zwischen Krauthausen und Creuzburg aufgefunden und sofort Erste Hilfe geleistet. Rettungswagen und Polizei kamen zum Einsatz, der 84-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Mann mit seinem E-Bike zunächst die L3007 in Richtung Creuzburg und bog nach rechts auf einen Weg in Richtung Krauthausen ab. Vermutlich aufgrund medizinischer Probleme kam der Senior zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. (ah)

