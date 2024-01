Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt- Zeugenaufruf

Plaue (ots)

Sonntagnacht zwischen 02:40 Und 03:00 Uhr versuchten bisher unbekannte Täter in einen Lebensmittelmarkt in Plaue, In der Aue einzubrechen. Der oder die unbekannten Täter versuchten hierbei die Eingangstür des Marktes aufzuhebeln, was nicht gelang. In der Folge wurde mittels eines Steines die Glasscheibe der Eingangstür und ein daneben befindliches Schaufensterscheibe eingeschlagen und beschädigt. An der Frontscheibe des Marktes wurde eine weitere Schaufensterscheibe mittels eines Steines beschädigt. Der oder die Unbekannten gelangten jedoch nicht in das Innere des Lebensmittelmarktes. Im weiteren Verlauf wurde die Tür eines neben dem Markt befindliches Brandwurststandes gewaltsam geöffnet. Aus der Bratwurstbude wurde jedoch nichts entwendet. Der oder die Täter verließen im Anschluss die Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung. Der alarmierte Sicherheitsdienst konnte bei seinem Eintreffen keine Personen mehr feststellen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4000,- Euro. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zur Tat geben können(Bezugsnummer 0005098/2024). (dl)

