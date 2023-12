Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In den Gegenverkehr gerutscht

Luisenthal - Landkreis Gotha (ots)

Auf winterlicher Fahrbahn rutschte eine 34-Jährige am Freitagnachmittag in der Wölfiser Straße mit ihrem Opel in einer Kurve in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Volkswagen. Während die Unfallverursacherin unverletzt blieb, wurde die 20-jährige Fahrerin des Volkswagen leicht verletzt. Sowohl der Pkw Opel als auch der Volkswagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 15.000 Euro. (ml)

