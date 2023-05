Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wohnungsbrand

Eisenach (ots)

Am Samstag gg. 13 Uhr ging ein Notruf bei der Rettungsleitstelle ein. Es wurde gemeldet, dass ein Wohnungsbrandmelder in Eisenach Nord ausgelöst hat und es im Hausflur verbrannt riecht. Die alarmierte Feuerwehr führte eine Wohnungsöffnung durch und stellte fest, dass in der Küche mehrere Kunststoffmesser auf dem Herd in Brand geraten waren. Der Wohnungsinhaber befand sich ebenfalls in der Wohnung und versuchte zu löschen, was ihm nicht gelang. Der 62-jährige war sehr stark alkoholisiert und wurde zur Untersuchung ins Klinikum Eisenach verbracht. Es entstand kein Schaden an der Wohnung. Weitere Hausbewohner wurden nicht verletzt. (anh)

