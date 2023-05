LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

Arnstadt (ots) - In der Zeit zwischen dem 30. April, 18.30 Uhr und gestern, 10.30 Uhr verursachten ein oder mehrere Unbekannte einen Schaden von rund 500 Euro an einem Sportlerheim in der Straße "Am Obertunk". Mittels Steinwurf wurden hier mehrere Scheiben beschädigt. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0112129/2023) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: ...

mehr