Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Haltern am See

Auf der Tiberiusstraße in Haltern am See kam es am Wochenende zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Der Unfall ereignete sich zwischen Samstagabend 18.30 Uhr und Sonntagnachmittag 15.00 Uhr. Beschädigt wurde ein Peugeot 2008 in der Farbe anthrazit. Der Pkw war am Fahrbahnrand geparkt und weist nun Lackkratzer am linken Fahrzeugheck auf. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Hinweise auf einen möglichen Verursacher liegen derzeit nicht vor.

Castrop-Rauxel

Am Montag, zwischen 13.30 Uhr und 14.00 Uhr, wurde auf dem Aldi-Parkplatz auf der Lambertstraße ein grauer Mercedes CLS 500 angefahren und beschädigt. Der Pkw weist Lackkratzer über die komplette Beifahrerseite auf. Außerdem sind der rechte Außenspiegel und die Heckstoßstange gerissen. Die Schadenssumme wird auf 5000 Euro geschätzt. Der Verursacher ist vom Unfallort geflüchtet, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten.

Recklinghausen

Auf der Lortzingstraße kam es am 15.01.2023 zwischen 13.00 Uhr und 18:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht zum Nachteil eines 54-jährigen Recklinghäusers. Er parkte seinen schwarzen Ford S-Max am rechten Fahrbahnrand in nördlicher Fahrtrichtung und konnte im späteren Verlauf einen Schaden in Form von Dellen und Kratzern an der linken Fahrzeugseite feststellen. An der Unfallstelle konnten weiße Lackspuren sichergestellt werden. Weitere Hinweise auf den Verursacher oder dessen Pkw liegen nicht vor. Die Ermittlungen dauern an. Die Schadenshöhe liegt hier bei ca. 2000 Euro.

Datteln

Ein 67-jähriger Dattelner parkte seine schwarze Mercedes C-Klasse am Dienstag gegen 11.40 Uhr auf dem Parkplatz des Fitnessstudios "Trainingslounge am Rathauspark" auf der Genthiner Straße. Als er gegen 12.30 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, bemerkte er einen frischen Unfallschaden am linken Fahrzeugheck in Form von Kratzern und Lackabrieb. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Der Unfallverursacher hat einen Zettel mit einer Nummer an der Windschutzscheibe hinterlassen. Diese ist aber vermutlich falsch, da bislang niemand unter der Nummer erreicht werden konnte. Selbst wenn die hinterlassene Nummer korrekt gewesen wäre, würde dies nicht ausreichen. Trotzdem ist der Tatbestand der Fahrerflucht erfüllt und dieser ist strafbar. Bitte verständigen Sie immer die Polizei und warten am Unfallort, bis diese eingetroffen ist.

Bottrop

Am Dienstag zwischen 17.00 Uhr und 20.30 Uhr wurde auf der Gerichtsstraße ein weißer Skoda Fabia beschädigt. Auf der linken Seite zieht sich über die gesamte linke Fahrzeugseite ein schwarzer Streifen. Außerdem ist der linke Außenspiegel nach vorne gedrückt und die Plastikverkleidung lag auf dem Bürgersteig vor dem Auto. Die Schadenssumme wird auf 2000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Wer Hinweise zu den Unfällen oder dessen Verursachern geben kann, meldet sich bitte unter 0800 2361 111 bei der Polizei in Recklinghausen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell