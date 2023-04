Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad aus Keller entwendet - Zeugensuche

Ilmenau (ots)

Sonntagmorgen meldete ein 47-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses Am Stollen in Ilmenau den Diebstahl seines E-Bike der Marke Haibike aus einem Keller. Unbekannte Täter hatten in der Zeit vom Mittwoch zum Sonntag auf bisher unbekannte Weise den verschlossenen Gemeinschaftsfahrradkeller des Mehrfamilienhauses geöffnet und hieraus das seperat mittels Schloss gesicherte E-Bike des Mannes entwendet. Das hochwertige Fahrrad (Wert ca. 3200 Euro) verfügt über einen GPS Tracker, welcher während der Anzeigenaufnahme durch die Polizei den aktuellen Standort des Rades sendete. Im Rahmen der Ermittlungen konnten die Beamten das Fahrrad in einem Kellergang eines Mehrfamilienhauses in der Hans-Weirach-Straße auffinden und dem Besitzer, nach erfolgter Spurensicherung am Rad, zurückgeben. Die Polizei sucht Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können (Bezugsnummer 0096772/2023). (dl)

