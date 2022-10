Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrskontrollen im öffentlichen Raum

Gerolstein (ots)

Am 12.10.2022 führten die Beamt*innen der Polizeiwache Gerolstein Verkehrskontrollen im Stadtgebiet von Gerolstein durch.

Neben einer Vielzahl von geringwertigen Ordnungswidrigkeiten im Verkehrsbereich stellten sie auch nachfolgende Ordnungswidrigkeiten fest, welche bußgeldbewährt waren und die Sicherheit des Straßenverkehrs im besonderen Maße gefährdeten.

So führte am 12.10.2022 gegen 09:25 Uhr ein 32-jähriger Mann aus dem Bereich der VG Kelberg seinen Personenkraftwagen im Bereich der Hauptstraße in Gerolstein. Während der Fahrt nutzte er sein Mobiltelefon. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Gegen 17:40 Uhr kontrollierten die Beamten ein Fahrzeug eines 39-jährigen Mannes aus dem Bereich der VG Gerolstein, an dessen Fahrzeug der erforderliche Termin zur Hauptuntersuchung bereits seit November 2020 abgelaufen war. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell